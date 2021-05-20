Бишкек, , 14:14 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Артема Новикова от должности первого заместителя председателя кабинета министров. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 20 мая.

Отмечается, что связано это с переходом Новикова на новую работу.

Артем Новиков занимал пост вице-премьер-министра Киргизии чуть больше семи месяцев — на эту должность он был назначен 14 октября 2020 года.

Вместо него пост заместителя главы кабинета министров Киргизии займет 44-летний Айбек Джунушалиев, который в течение последних трех месяцев работал на должности первого заместителя руководителя аппарата правительства республики.