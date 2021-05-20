Москва, , 14:14 — REGNUM Московские разрушители здравоохранения теперь вознамерились карать граждан РФ, которые лишены возможности заботиться о своем здоровье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал идею вице-мэра Москвы Анастасии Раковой о том, чтобы налагать финансовую ответственность на людей, которые не хотят «заниматься своим здоровьем».

«Разве это говорят те же самые люди, которые только что уничтожили здравоохранение? — сказал Делягин. — А Москва в этом отношении была пионером в оптимизации здравоохранения, когда люди не могут даже зубы полечить. Это у госпожи Раковой никаких возражений не вызывало? Закрытие коечного фонда, о котором Собянин рапортовал как о своем выдающемся достижении прямо накануне начала коронабесия, ни у кого возражений не вызывало. А теперь те же самые люди, которые уничтожали медицину, говорят: «Отлично, а теперь мы вас будем карать»?

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин призвал мэрию Москвы вспомнить, что люди уже оплачивают акцизы на табак и алкоголь.

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