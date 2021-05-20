Самара, , 14:21 — REGNUM Сбыт наркотического вещества в особо крупном размере пресекли полицейские в Самаре. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сообщается, что стражи порядка получили сведения о том, что 29-летний гражданин одной из республик Средней Азии намеревается сбыть наркотики в Самаре.

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого во дворе одного из домов после того, как тот оборудовал тайник», — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в присутствии понятых изъяли два полиэтиленовых пакета со свёртками, в которых находилось порошкообразное вещество массой свыше 1,8 кг.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области уничтожили свыше 120 кг наркотиков.