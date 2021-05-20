Москва, , 14:11 — REGNUM Идея вице-мэра Москвы Анастасии Раковой о том, что люди, не следящие за своим здоровьем, должны нести финансовую ответственность, заставляет задуматься о том, что столичные власти не знают о существовании акцизов на табак и алкоголь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя соответствующую инициативу Раковой.

«На самом деле люди платят за халатное отношению к своему здоровью. Это называется акциз на алкоголь и акциз на табак. Если госпожа Ракова не подозревает о существовании акциза на алкоголь и на табак, то я ее поздравляю. Хотя социальный, а не фискальный смысл этих акцизов заключается ровно в этом, — сказал Делягин. — Человек создает проблемы для своего здоровья, человек потенциально нагружает систему здравоохранения, и он заранее оплачивает этот вред, который может нанести своему здоровью. Кредитуя будущие расходы государства на поддержку его здоровья».

Как подчеркнул Делягин, если Ракова об этом не знает, то ему остается только поздравить московскую мэрию с «выдающимися руководителями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ракова, выступая на Московском онкологическом форуме, заявила, что для граждан, которые не хотят заниматься своим здоровьем, следует ввести ответственность, в том числе финансовую.

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