Ставрополь, , 14:10 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 54 жителей региона. Общее количество носителей инфекции достигло 54 145 человек, сообщил 20 мая губернатор края Владимир Владимиров.

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За эти же сутки выздоровел и выписан из-под контроля врачей 71 пациент. А общее число сумевших справиться с болезнью составило 51 280 человек.

Не удалось спасти врачам за все время пандемии 1454 жителя Ставрополья. За последние сутки было зафиксировано еще четыре случая смерти пациентов от COVID-19.

В настоящее время в крае насчитывается 1411 «активных» больных.

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