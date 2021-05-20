Тбилиси, , 14:15 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии должны подключиться к работе парламентской комиссии по расследованию жалоб на нарушения на выборах. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 20 мая заявил перед журналистами посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

«Комиссия по расследованию итогов парламентских выборов не является формальностью, поэтому она также требует участия в работе оппозиции», — сказал Харцель.

Он также не исключил, что выводы комиссии будут актуальными для процессов, которые пройдут в Грузии в будущем.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» сформировали комиссию по расследованию жалоб на нарушения в ходе выборов, но никто из оппозиции не согласился в ней участвовать.

19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на уступки, после чего часть партий прекратили бойкот парламента.

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