Киев, , 14:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ему бывает стыдно за некоторые шаги людей, которые работают в его команде.

Об этом он сказал на пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Зеленского, если его соратники допускают «небольшие промахи» — надо простить и дать второй, а иногда и третий шанс исправить ситуацию.

«Иногда я об этом жалел (что давал второй шанс… И это моя ответственность, я несу за них ответственность», — сказал президент.

В вопросах журналиста фигурировали бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов и один из лидеров фракции «Слуга народа» Николай Тищенко, известные своими неординарными поступками и заявлениями.

«Милованов — крутой специалист, он не сдержан, но очень помогает. Тищенко — депутат «Слуги народа», и мне стыдно за некоторые его шаги… Где он был неправ, он должен понимать», — сказал Зеленский.