Копенгаген, , 14:09 — REGNUM На сегодняшний день в Европейском регионе прошли вакцинацию от COVID-19 только 23% жителей, а полностью завершили серию прививок 11%. Об этом 20 мая сообщил на брифинге Копенгагене директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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«Только 23% жителей региона получили первую дозу вакцины, а 11% завершили серию вакцинации», — сказал он.

Также глава Европейского бюро ВОЗ отметил, что впервые появившаяся в Индии новая мутация коронавируса B.1.617 на данный момент выявлена на территории 26 из 53 европейских стран, причем, по словам Клюге, это не всегда связано с международными поездками.

«Мы все еще изучаем новый вариант, но он способен быстро распространяться и вытеснять (британский) штамм B.1.1.7, который стал доминирующим в Европе», — добавил он.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля составляет 164 953 561.