Москва, , 14:06 — REGNUM Нехватка трудовых мигрантов — насущная проблема, и оставшиеся здесь 1,6 млн. иностранных граждан, которых затронет новая инициатива МВД РФ, существенно переломить ее не смогут, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Так, по данным ведомства, под конец 2020 года трудовую деятельность в России осуществляли 1,798 млн. иностранных граждан. В 2019-м для сравнения их было 2,353 млн. человек.

Данные МВД РФ также показывают снижение числа фактов постановки на миграционный учет по России — с 14,9 млн до 7,5 млн за период прошлого года.

Количество выданных разрешений на работу и патентов также сократилось более чем на треть — с почти 1,5 млн в 2019-м до 935,5 тыс. в 2020 году. То есть дефицит рабочей силы даже с учетом оставшихся иностранных граждан сейчас в среднем по отраслям и регионам — 30%, в некоторых регионах нехватка достигает 50%.

Это происходит потому что не хватает именно сезонных работников, которые въезжали в страну для разовых и краткосрочных контрактов и после того, как уехали переждать неспокойные времена, не могут вернуться назад.

Таким образом, сейчас, в среднем не хватает 20% иностранной рабочей силы, в некоторых регионах и сферах недостаток доходит и до 50%. А решить сложившуюся ситуацию может не продление пребывания, а открытие границ или «точечный» ввоз под нужды предприятий.

Правда надеяться на это, учитывая вялые темпы вакцинации в странах СНГ, не приходится. Поэтому тренд на перестройку рынка труда с большой вероятностью продолжится — зарплаты в сфере строительства, ЖКХ, сфере услуг, аграрном секторе, где исторически доля труда мигрантов всегда была высокой, продолжат рост.

Возможно, будут пересмотрены и условия труда в лучшую сторону, для того чтобы сделать вакантные места более привлекательными для наших соотечественников. Иначе вакуум рабочих рук в обозначенных отраслях потенциально угрожает экономике потерями вплоть до 15% от ВВП.

Правда при росте зарплат существует риск и роста цен на услуги и товары, что в последнее время особенно заботит наш народ, а вместе с ним и правительство.

Чтобы рост гонораров не вызвал резкий скачок ценников, предприятия вероятно активнее начнут сотрудничать с самозанятыми, что позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес и оптимизировать расходов на кадры.

Так, уже наблюдается рост числа самозанятых в строительной сфере, среди курьеров, не исключено, что этот опыт подхватят и аграрии и в сфере ЖКХ. Поэтому в ближайшее время самозанятость может стать приоритетной формой занятости для «синих воротничков».

Это не только упростит и удешевит взаимодействия между работодателем и исполнителем, но и позволит поднять вознаграждения за их труд.

А после разрешения ситуации с закрытыми границами и возвращением трудовых мигрантов на свои места, перестраивать налаженные процессы не придется, так как режим НПД применим и для граждан большинства стран СНГ», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД РФ может до 90 дней продлить срок пребывания в России тем мигрантам, с чьими странами из-за пандемии коронавируса было приостановлено транспортное сообщение. По данным ведомства, с марта 2020 года из России по окончании срока пребывания не выехали около 1,6 млн мигрантов.

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