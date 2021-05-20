Иркутск, , 14:06 — REGNUM Запрет на продажу алкоголя будет введен в Иркутской области с 21 по 22 мая из-за последних звонков в школах. Об этом информирует сайт службы потребительского рынка и лицензирования региона.

За продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в дни последних звонков предусмотрены штрафы: от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч — для юридических.

Сами школьные мероприятия, как сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, рекомендовано проводить на улице, отдельно для каждой параллели и не дольше 40—45 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 мая в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2504 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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