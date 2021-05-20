Минск, , 14:04 — REGNUM Александр Лукашенко 20 мая собрал совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска и заявил, что погибшие 19 мая под Барановичами военные лётчики не катапультировались, а управляли самолётом даже в условиях отказа систем управления. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска.

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«Он рассказал, что в ходе учебного полета у потерпевшего крушение самолета Як-130 практически мгновенно друг за другом отказали различные уровни системы управления. Тем не менее пилоты смогли отвести самолет от еще большей беды и увести его на единственный свободный участок земли между жилыми домами», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко сказал: «Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека»Лукашенко попросил госсекретаря совбеза Александра Вольфовича оказать всяческую поддержку семьям погибших военных пилотов, поручив контроль за исполнением председатель Совета Республики Нацсобрания Наталье Кочановой.

«Поэтому, Наталья Ивановна (Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. — Прим.), посмотрите за этим вопросом, чтобы семьи не оказались обиженными в этой ситуации. Поддерживать семьи, особенно детишек, нужно», — распорядился Лукашенко.

Напомним, 19 мая оппозиционные телеграм-каналы сообщили о крушении самолёта Як-130 ВВС Белоруссии (авиабаза в городе Лида, Гродненская область, Западная Белоруссия). После этого государственные СМИ сообщили о катастрофе и гибели двух лётчиков в результате катапультирования.