Казань, , 14:11 — REGNUM Киеву следует выполнить парижские договоренности от 2019 года, тогда встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет возможна. Об этом замглавы МИД России Андрей Руденко заявил 20 мая журналистам в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Он подчеркнул, что позиция Москвы относительно переговоров высшего руководства РФ и Украины остаётся без изменений. Такой саммит возможен только после выполнения решений предыдущего саммита в Париже в 2019 году, а также при чётком понимании тех договоренностей, на которые можно будет выйти в ходе переговоров.

«Встреча ради встречи России не нужна», — сказал Руденко.

Он напомнил, что политические советники лидеров «нормандского» формата постоянно контактируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле ранее подтвердили начало контактов с Украиной по гипотетическому саммиту, но отметили, что процесс идёт непросто.

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