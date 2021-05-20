Пермь, , 14:03 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 98 заражений коронавирусом. Такой же суточный показатель отмечен и днём ранее, сообщает 20 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число носителей коронавируса в регионе достигло 56 398. Выздоровели 50 786 пермяков.

На сегодняшний день в больницах находятся 638 пациентов с COVID-19. Из них 38 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Свободно 28,9% коечного фонда от фактически развернутого.

Жертвами заболевания стали 2350 человек. За последние сутки подтверждено шесть летальных исходов.