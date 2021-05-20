Москва, , 14:03 — REGNUM Кремль сообщит о встрече секретаря Совбеза России Николая Патрушева с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, если она состоится. Об этом 20 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если такая встреча будет, мы о ней сообщим», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала одной из тем переговоров помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивена Лавгроува.

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