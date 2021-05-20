Волгоград, , 14:05 — REGNUM В Волгоградской области 20 мая подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 87 человек, зафиксировано семь смертельных случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 58 792 случая заболевания COVID-19. Завершили лечение 56 085 человек. В стационарах находятся 1471 взрослый и семь детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1474 пациента.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1233 человека.