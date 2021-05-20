Магас, , 14:02 — REGNUM Ингушетия за все время пандемии коронавируса потеряла от опасной инфекции 188 человек. В последнее время случаи летального исхода в республике фиксируются все реже. Так, в мае 2021 года скончался от COVID-19 всего один житель региона. Такие данные приводит 20 мая федеральный оперативный штаб.

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Всего в Ингушетии был подтвержден коронавирус за все время пандемии у 15 654 человек. Из них удалось вылечить 15 246 пациентов. В последние недели в республике ежедневно фиксируется от 10 до 12 новых заразившихся.

В настоящее время количество «активных» больных в Ингушетии составляет 220 человек.