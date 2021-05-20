Пенза, , 14:04 — REGNUM В Пензенской области с начала сезона активности клещей в медучреждения обратились 577 пострадавших от их нападения, из которых 159 — дети до 14 лет, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На территории 10 объектов области акарицидными обработками охвачено более 18 гектаров, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений 14,85 гектаров. За истекшую неделю обработано 10,01 га.

По информации ведомства на 20 мая, на зараженность возбудителями иксодовым клещевым боррелиозом лабораторно исследованы 473 клеща, снятых с людей. В 61 из них обнаружены возбудители заболевания.

ИА REGNUM напоминает, неделю назад, 13 мая в Пензенской области от нападения клещей пострадавшими числились 291 человек.

Читайте также: В Приморье от укусов клещей пострадали уже более 900 человек