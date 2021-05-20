Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM Рисоводам Ростовской области в 2021 году перечислят 137 млн рублей субсидий, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 мая.

«Средняя урожайность риса за шесть лет выросла с 46 центнеров с гектара до 60 центнеров с гектара. В отдельных хозяйствах этот показатель достигает 80 центнеров с гектара. И это в условиях маловодности 2020 года», — обратил внимание министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

В настоящее время на Дону рисоводством занимаются 12 хозяйств, посевная площадь превышает 14 тыс. гектаров. Ежегодно земледельцам возмещают расходы (примерно в размере 47 млн рублей). В 2021 году донские рисоводы получат 137 млн рублей субсидий на развитие подотрасли.

В настоящее время рисоводческие хозяйства заняты севом. На темпы полевых работ сказались дожди.