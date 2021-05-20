Калязин, Тверская область, , 13:59 — REGNUM Около 13 тысяч молоди стерляди выпущено в акваторию Волги в городе Калязине Тверской области 20 мая, в День Волги. В мероприятии принял участие губернатор Игорь Руденя вместе со школьниками и представителями Федерального агентства по рыболовству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

В Волгу выпустили около 13 тысяч молоди стерляди Пресс-служба правительства Тверской области

«Верхневолжье — самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов. Мы вместе с ребятами выпустили около 13 тысяч мальков. А за прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков», — сообщил Игорь Руденя журналистам.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков отметил, что Волга имеет важнейшее рыбохозяйственное значение, и для восстановления запасов водных биоресурсов реки разработан проект целевой комплексной программы, который должен стать частью национального приоритетного проекта по оздоровлению Волги.

В 2021 году в водоёмы Тверской области планируется выпустить более 4,7 млн мальков ценных видов рыб. Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги, в том числе на Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Вазузском, Вышневолоцком водохранилищах и озере Селигер. Мероприятия организованы в рамках соглашения, подписанного между Правительством Тверской области и Федеральным агентством по рыболовству на Петербургском международном экономическом форуме — 2018 и направлены на компенсацию ущерба при осуществлении хозяйственной деятельности на водоемах региона. В 2020 году в регионе проведено 25 мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов — в водоёмы региона выпущены стерлядь, сазан, толстолобик, чёрный амур, щука.

Работа по восстановлению популяции рыб в бассейне Волги уже дает результаты контрольные отловы в Иваньковском и Угличском водохранилищах показали наличие стерляди весом до 1,5 килограмма.