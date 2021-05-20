Самара, , 14:08 — REGNUM Около 12 тысяч человек встретили тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в Самаре. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», которую проводит Министерство обороны РФ, прибыл на железнодорожный вокзал Самары 19 мая.

Отмечается, что в эшелоне была организована передвижная выставка, которая разместилась в 17 тематических вагонах. Были и вагон «Дорога памяти», в котором были размещены материалы, посвященные Великой Отечественной войне.

«Наша самарская земля помнит агитпоезда, проходящие в годы Гражданской войны, формировавшиеся на куйбышевской земле поезда в годы Великой Отечественной войны, и сегодня такая интересная преемственность — агитпоезд «Мы — армия страны, мы — армия народа». Эти слова взяты из очень известной песни, посвященной нашим вооруженным силам, и продолжаются они строчкой «великий подвиг наш история хранит». Это в полной мере соответствует содержанию этого уникального проекта», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова.