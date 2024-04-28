Якутск, 14 ноября, 2018, 13:37 — ИА Регнум. 13 ноября министерство промышленности и геологии Якутии подвело итоги за 9 месяцев по добыче угля на территории региона. Объем добычи за отчетный период составил 13,078 млн тонн, из которых каменного угля — 12,891 млн тонн, бурого — 187 тысяч тонн. По сравнению с 2017 годом рост добычи составил 5,2%.

Угледобывающие предприятия Якутии условно разделены на северную и южную группы. Северная группа предприятий ведет добычу энергетических и бурых углей для отопления жилищно-коммунального сектора. Производство носит сезонный характер и идет во время сезона навигации, когда уголь доставляется к котельным малых населенных пунктов. Работа угледобывающих предприятий юга Якутии ориентирована на вывоз продукции за ее пределы — в соседние регионы и на экспорт.

Основной прирост добычи обеспечили два предприятия — «Колмар» и дочерняя структура «Мечела» «Эльгауголь».

«Колмар» реализует инвестиционный проект, являющийся якорным для территории опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия», созданной на территории Нерюнгринского района для создания центра глубокой переработки природных ресурсов на Дальнем Востоке. За 9 месяцев 2018 года «Колмар» увеличил добычу на 24% по отношению к 2017 году. Полная реализация проектов «Колмара» обеспечит Якутии 9 000 рабочих мест.

«Эльгауголь» ведет развитие одного из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля в рамках программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года и имеет общегосударственное значение. Прирост добычи год к году составил 28%.

Министерство промышленности и геологии Якутии констатирует, что рост угледобычи соответствует ранее заявленным планам.