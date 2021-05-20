Нур-Султан, , 13:56 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной доктора экономических наук, профессора Аманжола Кошанова, сообщили в пресс-службе главы государства.

«В период перехода к рыночным отношениям он глубоко исследовал эффективные пути реализации фундаментальных реформ», — сказал казахстанский лидер. Он отметил, что ученый внес большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

Соболезнования также выразил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Аманжол Кошанулы был сильным человеком, который посвятил свою жизнь науке и внес значительный вклад в развитие теории отечественной экономики», — сказал экс-президент.

Аманжол Кошанов скончался 18 мая в возрасте 86 лет.