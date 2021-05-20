Иркутск, , 13:56 — REGNUM К концу апреля 2021 года в государственных учреждениях службы занятости населения Иркутской области состояло на учете 21,6 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан. Такие данные приводит 20 мая территориальный орган государственной статистики.

Также сообщается что, 16,4 тыс. из них имели статус безработного.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году уровень безработицы в Иркутской области составил 7,7%. Это больше, чем годом ранее, тогда в регионе был зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие — 6,6%.

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