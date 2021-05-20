Киев, 20 мая, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Страны, представители которых будут участвовать в саммите «Крымской платформы», рискуют испортить отношения с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«Россия действительно очень тяжело реагирует и воспринимает «Крымскую платформу», — сказал Зеленский.

По его словам в ходе саммита будут рассматриваться шаги по «деоккупации» Крыма, будет открыт офис постоянно действующей «Крымской платформы».

«Это будут профессиональные люди… от юристов до экономистов… специалистов гуманитарного направления,… ежедневно будут заниматься вопросами «оккупированного» Крыма», — отметил Зеленский.

Президент Украины анонсировал принятие ряда законопроектов, которые каким-то образом могут повлиять на жизнь крымчан. По его словам, эти законопроекты могут быть приняты до саммита «Крымской платформы».

Он ушёл от ответа на вопрос, какие именно страны будут представлены на саммите «Крымской платформы».

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума о самоопределении полуострова. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот, произошедший в Киеве в начале того же года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский сказал, что до него Украиной управляли извне, однако при нём данная ситуация не повторится.