Оренбург, , 13:53 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 61 случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем днём ранее. Новые факты зафиксированы в 13 муниципальных образованиях, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 43 549 носителей коронавируса, среди них 3645 — это дети. На 100 тыс. населения приходится 2221,98 факта заболевания.

Оправились от болезни 39 803 оренбуржца. Скончались по причине коронавирусной инфекции 933 человека, в том числе четверо за последние сутки.