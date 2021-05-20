Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Комитет по транспорту Санкт-Петербурга с 1 июля 2020 года получает от МВД полномочия по оформлению протоколов за нарушение водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. Именно это ведомство Смольного будет теперь отвечать за наведение порядка с парковкой на городских улицах.

Автомобили на парковке Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает 20 мая «Петербургский дневник», глава комтранса Кирилл Поляков отметил, что офисы, которые будут оформлять протоколы об административных нарушениях при парковке, будут располагаться в четырех частях города, а расположение штрафплощадок, куда эвакуируют транспорт нарушителей, останется прежним.

С 1 июля, если автомобиль эвакуировали, водителю нужно позвонить по номеру 112 и приехать в один из четырех офисов, где ему выдадут протокол об административном правонарушении, по которому надо заплатить штраф, и документ, с которым можно забрать транспортное средство со штрафплощадки.

«Мы будем отдавать приоритет тем проблемным адресам, где это мешает работе общественного транспорта, уборке города и другим полномочиям», — пообещал Поляков.

Как добавляет телеканал «Санкт-Петербург», сотрудники комитета по транспорту, которые с 1 июля будут следить за соблюдением правил парковки и стоянки, получат униформу и личные жетоны, что облегчит их работу и позволит предметно реагировать на жалобы водителей.

Напомним, в Петербурге стал доступен электронный сервис по приему информации о нарушении правил парковки транспортных средств на внутриквартальных территориях.

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