Санкт-Петербург, 20 мая, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга с 1 июля 2020 года получает от МВД полномочия по оформлению протоколов за нарушение водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. Именно это ведомство Смольного будет теперь отвечать за наведение порядка с парковкой на городских улицах.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили на парковке

Как сообщает 20 мая «Петербургский дневник», глава комтранса Кирилл Поляков отметил, что офисы, которые будут оформлять протоколы об административных нарушениях при парковке, будут располагаться в четырех частях города, а расположение штрафплощадок, куда эвакуируют транспорт нарушителей, останется прежним.

С 1 июля, если автомобиль эвакуировали, водителю нужно позвонить по номеру 112 и приехать в один из четырех офисов, где ему выдадут протокол об административном правонарушении, по которому надо заплатить штраф, и документ, с которым можно забрать транспортное средство со штрафплощадки.

«Мы будем отдавать приоритет тем проблемным адресам, где это мешает работе общественного транспорта, уборке города и другим полномочиям», — пообещал Поляков.

Как добавляет телеканал «Санкт-Петербург», сотрудники комитета по транспорту, которые с 1 июля будут следить за соблюдением правил парковки и стоянки, получат униформу и личные жетоны, что облегчит их работу и позволит предметно реагировать на жалобы водителей.

Напомним, в Петербурге стал доступен электронный сервис по приему информации о нарушении правил парковки транспортных средств на внутриквартальных территориях.