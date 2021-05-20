Иркутск, , 13:51 — REGNUM В целом по экономике Иркутской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) за март 2021 года составила 51 501 рубль. Какие данные 20 мая приводит территориальное управление государственной статистики.

Также отмечается, что за январь-март 2021 года зарплата была меньше — 49 631 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе, согласно рейтингу РИА «Новости» самой высокой средней зарплатой в малых и средних населенных пунктах может похвастаться Иркутская область: за последний год она выросла на 9,2% и составила 47,8 тыс. руб — что почти соответствует средней зарплате жителя Иркутска.

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