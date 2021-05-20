Москва, , 13:50 — REGNUM Применяемое в отношении других государств определение «недружественные» связано с их недружественной политикой. Об этом 20 мая заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Если вы занимаете недружественную позицию по отношению к России, то вас так надо и назвать — недружественным государством», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, то же самое касается и СМИ — иностранных агентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России утвердили список недружественных Москве стран. В него вошли всего две страны — Соединенные Штаты и Чехия.

Согласно документу, дипломатическая миссия Чехии в РФ не сможет нанимать на работу более 19 российских граждан. В отношении США условия ещё более жёсткие. Им полностью запрещён приём на работу в дипмиссию граждан РФ.