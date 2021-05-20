Москва, , 13:50 — REGNUM Правительство России рассмотрит два документа, направленные на исполнение положений послания президента Федеральному собранию. Об этом 20 мая сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Первый документа «предполагает выделение свыше 1 млрд рублей на разработку схем территориального туристического проектирования Крымского полуострова, Дальнего Востока и большого Золотого кольца», рассказал глава правительства.

Данный документ был анонсирован накануне на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Второй законопроект позволяет экспортёрам, реализующим несырьевую продукцию, снизить транзакционные издержки.

С 1 июля для них будет отменено требование о возврате валютной выручки, которая была получена при реализации контракта.

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