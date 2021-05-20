Москва, , 13:59 — REGNUM В пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будут посредством видеосвязи принимать участие эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. Об этом 20 мая сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Формат проведения питерского экономического форума будет смешанный. Президент будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании, но гости — это, прежде всего, эмир Катара и также (Себастьян) Курц из Австрии, — они будут принимать участие в пленарном заседании посредством видеоконференции», — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос о том, лидеры каких стран ожидаются на ПМЭФ в нынешнем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о переносе запланированного на 2−5 июля 2021 года Петербургского международного экономического форума не рассматривается. В настоящее время ведётся его подготовка.