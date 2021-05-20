Малоярославец, Калужская область, , 14:09 — REGNUM В Калужской области на территории города Малоярославца специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии совместно с Дирекцией парков и местным краеведом Александром Михеевым исследовали 19 родников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на профильное ведомство.

В Малоярославце один из наиболее интересных источников подземных вод специалисты отметили вблизи жилого дома № 5 на улице Почтовая, вблизи дома 60А на улице Герцена, а также на склоне вблизи от поля, на котором была организована реконструкция известного Малоярославецкого сражения 1812 года.

Сведения о родниках, их расположении и благоустройстве будут нанесены на интерактивную карту. С идеей создания интерактивной карты родников и сборников, посвященных родникам на территории пилотных муниципалитетов — Малояроскавецкого и Барятинского районов, выступило областное министерство природных ресурсов и экологии. Презентация итогового варианта платформы запланирована на конец 2021 года.

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