Берлин, , 13:50 — REGNUM Немецкое автомобильное ателье Mansory представило Mercedes — AMG G63 в версии Viva Edition. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале компании.

Версия Viva Edition будет выпускаться тиражом в десять экземпляров. Экстерьер и интерьер автомобиля выполнены в двух основных цветах — чёрном и белом. Эти цвета разбавляют несколько оттенков серого. При этом монохромная тема не делает модель скучной.

Необычный декор внедорожника притягивает внимание. Особо стоит отметить оригинальные Y-образные диски колёс, «обутые» в низкопрофильную резину — они выглядят очень стильно.

Внутри автомобиля появилась обивка с ромбовидной строчкой и логотипом Viva Edition.

По предварительной информации, внедорожник от Mansory получил те же силовые агрегаты, что и бронированный AMG G63. Если это так, то внедорожник вполне может выдавать 700 — 800 л. с. В качестве трансмиссии у модели стоит коробка «автомат».

Ранее компания Mercedes-AMG провела в Германии тестовые испытания электрической модели EQS. Максимальная производительность электрокара может составить более 600 л. с. (898 Нм). На мировом рынке модель появится не раньше весны 2022 года.

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