Москва, , 13:49 — REGNUM Нахождение иностранных граждан на территории России, срок которых истек может быть продлен до 90 дней в случае, если с данными государствами не возобновлено транспортное сообщение из-за пандемии короновируса, правомерное действие МВД, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Правовое положение иностранных граждан, находящихся на территории России урегулировано национальным законодательством и срок их нахождения также определен.

Тем мигрантам, которые не могут выехать в свою страну с территории РФ в настоящее время, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России.

Полагаю, что данное продление будет происходить до тех пор, пока данная ситуация не изменится и транспортное сообщение не возобновится.

По общему правилу, незаконное нахождение на территории РФ иностранных граждан влечет наложение административной или даже уголовной ответственности.

В настоящее время, до 15 июня 2021 года действует указ президента РФ, разрешающий нахождение иностранных граждан, не покинувших нашу страну в связи с данными обстоятельствами», — пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, срок временного пребывания в России для незаконных мигрантов из стран, с которыми из-за пандемии закрыто сообщение, могут продлить до 90 дней, заявили в МВД РФ.

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