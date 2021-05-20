Пхеньян, , 14:00 — REGNUM В КНДР раскритиковали попытку правительства Японии внести поправки в конституцию. Об этом 19 мая сообщило Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).

Журналисты призвали Токио не забывать историю, а также назвали попытки внести поправки в конституцию «прямым вызовом миру» и «открытым объявлением войны человечеству».

«Япония предприняла отчаянные усилия, чтобы превратить себя из страны, отказавшейся от войны, в страну, способную вести войну», — говорится в статье.

По мнению ЦТАК, действия Японии могут привести к необратимым бедствиям.

Напомним, что ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил о необходимости внесения изменений в 9-ю статью конституцию Японии с целью создания полноценной армии вместо нынешних Сил самообороны. А 11 мая Нижняя палата парламента Японии приняла закон о всенародном референдуме.