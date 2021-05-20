Грозный, , 13:47 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки подтверждено наличие коронавирусной инфекции еще у десяти жителей республики. За последние месяцы в регионе прирост числа заболевших COVID-19 не превышает в сутки 8−12 человек. Такие данные приводит 20 мая федеральный оперативный штаб.

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При этом число выздоровевших за сутки в этот же период составляет от 12 до 24 человек. Общее количество носителей коронавируса достигло в Чечне 12 187 человек. Из них сумел справиться с болезнью при помощи врачей 11 921 пациент. В настоящее время число «активных» больных в Чечне составляет 135 человек.

Не удалось спасти 131 жителя республики. Последний случай летального исхода был зафиксирован 18 мая.