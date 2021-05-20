Кострома, , 13:46 — REGNUM Сильный ветер повредил часть кровли интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенного в городе Буе Костромской области. Об этом со ссылкой на социальные сети и комментарий директора учреждения сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поваленные деревья и сорванная часть крыши на территории интерната Ева Нурламова / Подслушано Буй

Ветер сорвал часть листов с крыши учебного корпуса. Общежитие и пищеблок не пострадали.

«19 мая из-за сильного ветра была повреждена часть крыши, учебный процесс не остановлен. Здание не получило серьёзных повреждений, у нас есть электричество и вода», — рассказала директор интерната Ирина Куликова.

Кровлю образовательного учреждения ремонтировали в прошлом году. На эти цели из бюджета региона было выделено 2 млн 350 тысяч рублей. В настоящее время коллектив образовательного учреждения ведёт переговоры с подрядчиком, надеясь отремонтировать крышу в рамках гарантийных обязательств. Убрать поваленные деревья с территории интерната, в котором обучаются 105 детей, помогут местные власти и сотрудники МЧС.

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