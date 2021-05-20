Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки вторую дозу антиковидной вакцины получили более 10 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 мая.

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 393 311 жителей Ростовской области (+ 6 778 за сутки). Завершили вакцинацию 293 299 человек (+ 10 278 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что ранее главный санитарный врач Ростовской области назвал темпы вакцинации от коронавируса на Дону недостаточными. Чтобы завершить прививочную кампанию к осени 2021 года, необходимо в сутки прививать не менее 16 тысяч человек.

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