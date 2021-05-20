Минск, , 13:44 — REGNUM Комментировавшие произошедшую 19 мая трагедию с гибелью двух белорусских военных пилотов являются будущими коллаборационистами и убийцами. КГБ Белоруссии должно заняться ими, распорядился 20 мая Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, сообщает президентская пресс-служба.

«К сожалению, как вы заметили, есть у нас и другие люди. Их иначе как мерзавцами не назовешь, — заявил Лукашенко. — Вчера наши средства массовой информации озвучили некоторых из них, постились они, как обычно, на своих этих страницах и так далее. Я попрошу: передайте председателю КГБ — подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев и доложите. Вы поймите, если случится не дай бог беда в стране, говоря языком прошедшей Великой Отечественной войны, это — будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо. Я говорю это откровенно, чтобы в нашем обществе понимали — это мерзавцы».

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В ходе совещания он отметил: «Еще раз подчеркиваю то, что я говорил на заседании Совета Безопасности страны: время и ситуация, которая складывается вокруг нас, прежде всего не дает оснований для расслаблений. Особенно в Минске, только в Минске! Все эти события последнего времени — это Минск».

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