Стокгольм, , 13:42 — REGNUM За месяц еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось на 60%. Об этом 20 мая на брифинге для журналистов заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«Количество случаев в Европе в неделю снизилось с 1,7 млн в середине апреля до почти 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе. Это уменьшение на 60% за месяц», — уточнил он.

При этом Клюге подчеркнул, что пандемия коронавирусной инфекции ещё не закончилась. Несмотря на некоторые улучшения, на прошлой неделе заболеваемость оставалась высокой в восьми странах региона — более 150 новых случаев на 100 тыс. человек.

Глава Европейского бюро ВОЗ указал на необходимость удвоить усилия по тестированию, изоляции, отслеживанию контактов, карантину и вакцинации на фоне грядущей отмены ограничительных мер в большинстве стран Европы. По его словам, это позволит «сохранить контроль и обеспечить сохранение тенденций к снижению» числа заразившихся SARS-CoV-2.

Читайте также: Полностью вакцинированным туристам разрешат въезд в ЕС

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 3 по 9 мая в мире число умерших пациентов с COVID-19 снизилось на 4%. По данным ВОЗ, от последствий коронавируса за неделею скончались 90 242 пациента. За этот же период число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 5 517 602, что также дало снижение на 4%.