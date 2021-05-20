Кызыл, , 13:42 — REGNUM На территории Тувы введён режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения паводковой обстановки. По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, сильные дожди привели к повышению уровня воды в реках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Так, в Тоджинском районе под угрозой затопления оказались дома в селе Сыстыг-Хем. Сложная ситуация сложилась также в селе Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района и городе Кызыл.

«Срочно вышел на связь в режиме ВКС с комиссией по чрезвычайным ситуациям из села Тээли Бай-Тайгинского кожууна и поручил всем ответственным структурам оперативно принять необходимые меры и оказать пострадавшим землякам всевозможную помощь», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Между тем, прогнозы синоптиков неутешительные — дожди в республике продолжатся в течение недели. Как сообщало ИА REGNUM, в реках возможно превышение критических отметок.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реках Тувы