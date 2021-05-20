Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 23 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 мая.

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Жертвами COVID-19 стали 14 женщин в возрасте от 64 до 90 лет и девять мужчин в возрасте от 44 до 95 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 4302 жителя Ростовской области.

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