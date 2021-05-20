Красноярск, , 13:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 72 454 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 66 754 человека, в том числе 88 — за последние сутки.

За все время в регионе проведено 2 683 547 тестов на коронавирус.

Напомним, 19 мая в Красноярском крае выявили 100 носителей коронавируса, выздоровели 99 человек.

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