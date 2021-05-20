Москва, , 13:40 — REGNUM Воспринимать всерьез утверждения главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова «немного неприлично». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание министра о том, что в РФ нельзя говорить о доминировании торговых сетей и диктате цен, так как топ-10 российских розничных продуктовых торговых сетей консолидируют лишь около 25% розничного продовольственного рынка.

«Это немного странно. Откуда он взял такие данные, что на них приходится только четверть объема торговли? — поинтересовался Делягин. — Практика показывает, что это не совсем так. Практика показывает, что жители городов покупают в основном в тех или иных торговых сетях. Так что если какая-либо статистика приводит к заведомо ложному результату, то, возможно, стоит озаботиться достоверностью статистики. Правда, репутация господина Манутрова такова, что всерьез принимать его утверждения немного неприлично».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России уровень концентрации торговли один из самых низких в мире.

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