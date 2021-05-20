Брянск, , 13:44 — REGNUM Государственные награды медицинским работникам, внёсшим вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, вручили в Брянске. Орденами, грамотами и благодарностями отметили самоотверженный труд 57 медиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе правительства региона.

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На торжественном собрании звучали слова благодарности и признательности, тем, кто оказывал и продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. Орден Пирогова вручили девяти врачам. Почётные грамоты президента РФ получили 17 медиков, благодарность президента объявлена 26 работникам медицины. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено трём брянским медикам. Ещё два сотрудника системы здравоохранения получили медаль Луки Крымского и Почётную грамоту Брянской областной Думы.

«За каждой спасённой жизнью, за каждым выздоровевшим пациентом — напряжённый и профессиональный труд нескольких тысяч медицинских работников Брянской области. Мы с пониманием и уважением отнеслись к решению медицинских работников преклонного возраста, которые попали в группу риска, из-за чего не смогли работать в ковидных госпиталях, но продолжили работать в отрасли по другим направлениям. Прошлый год был неимоверно сложным не только для вас, но и для ваших семей. Многие не видели своих близких неделями, так как вынуждены были работать в «красной» зоне. А после отработанной смены необходимо было находиться на карантине, чтобы не допустить распространения инфекции. Несмотря на все трудности и неизвестность, вы приняли вызов. И ситуация с пандемией показала: вы — герои нашего времени!» — обратился к медицинским работникам губернатор Александр Богомаз.

В пиковые уровни заболеваемости COVID-19 в регионе было подготовлено более 20 госпиталей. Принимали пациентов 10 медучреждений, остальные находились в резерве. На территории трёх больниц с нуля построены кислородные станции для шести криогенных емкостей общим объемом 60 тысяч литров. Власти приобрели 175 аппаратов ИВЛ, шесть компьютерных томографов, из средств областного и федерального бюджета закуплено 60 машин для медицинских работников.