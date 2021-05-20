Киев, , 13:44 — REGNUM Жители Украины испытывают комплекс неполноценности и думают, что политику в стране определяют представители США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

«Мы всегда думаем, что кто-то приехал, что господин президент США [Джозеф] Байден отправил госсекретаря, и они мне сказали, чтобы я через СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины — ИА REGNUM) вводил санкции против тех или иных криминальных авторитетов, чтобы я внедрил закон против олигархов, то вы слишком плохо думаете обо мне», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что так было до него, но при нём так не будет. Он также добавил, что результат его борьбы с олигархами налицо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский сказал, что всеукраинский референдум может стать одним из планов по урегулированию конфликта в Донбассе, если не сработают другие планы.

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