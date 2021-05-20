Майкоп, , 13:39 — REGNUM В Адыгее зафиксирован резкий рост числа случаев летального исхода от COVID-19. За последние сутки в республике скончались от опасного заболевания сразу 12 пациентов. Такие данные приводит 20 мая федеральный оперативный штаб.

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Такого показателя в Адыгее не было еще с начала пандемии коронавируса. За предыдущий отчетный день было зафиксировано два случая смерти пациентов, а с начала мая — 34. Общее число скончавшихся от осложнений после заражения коронавирусом составляет в регионе 208 человек.

Всего в Адыгее насчитывается 14 589 носителей коронавируса, выздоровел из них 14 041 пациент.

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