Ростов-на-Дону, , 13:38 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 196 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 мая. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые случаи заражения подтверждены в 44 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (70) и Батайске (десять). Чуть более 16% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,7% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 92 129 человек. Выздоровели 82 446 носителей инфекции.

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