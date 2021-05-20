Москва, , 13:40 — REGNUM В недалеком будущем смартфоны будут заменены чипами. Об этом 20 мая сообщил промышленный дизайнер Владимир Пирожков на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Смартфоны Apple Tinh tế Photo

«Скоро будут чипы, которые будут вставляться за ухо. И Айфоны и Андроиды будут выброшены в помойку», — заявил эксперт.

По его словам, в МГУ изобретен квантовый телефон, для использования которого не нужны вышки, и данные из которого нельзя украсть. Однако чипы будут еще более удобными технологиями.

«Чип еще лучшее — это не коробочка в руках. Это совсем близкое будущее», — сказал Пирожков.

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