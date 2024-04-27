Москва, 25 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо дать спокойно работать тем иностранным компаниям, которые остались в стране несмотря на давление.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Обращаюсь к вам с настоятельным призывом: соблюдать все права предпринимателей, создавать для них благоприятные условия работы. Однако если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идет на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и четко на это реагировать», — сказал глава государства на коллегии Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что на фоне беспрецедентного санкционного давления в России необходимо особенно внимательно следить за реализацией социальной поддержки граждан.

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